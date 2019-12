Habló de lo sucedido en sus redes sociales. Periodista, uno de los detenidos por la Policía en medio de protesta en El Dorado.

Hace algunas horas se divulgaron varios videos en redes sociales en los cuales se podía ver a la Policía Nacional deteniendo a algunas personas que estaban manifestando en el aeropuerto El Dorado.

Algunas personas aseguraron que esta se estaba dando de manera tranquila, mientras que otros afirmaron que no fue así.

Verdad o mentira, lo cierto es que minutos más tarde se dio a conocer que un periodista, que estaba cubriendo esta protesta, también fue detenido.

Se trata de Juan Camilo Gómez, del medio De Pasillo.

“El Policía me dijo que tenía que tener carné profesional de periodista, yo sabía que no porque el periodismo en Colombia es un oficio, no es una profesión, y un abogado me lo ratificó”, dijo en una publicación en Twitter.



Sobre lo sucedido, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), envió una mensaje en redes dando un alerta ante la ‘detención arbitraria’ del periodista.

“Rechazamos esta agresión y exigimos la inmediata liberación del periodista”, escribió la Fundación.

#AlertaFLIP | La @FLIP_org envía una alerta por la detención arbitraria del periodista Juan Camilo Gómez del medio @DePasillo_col. El periodista fue detenido mientras cubría un plantón en el aeropuerto El Dorado en Bogotá.

Aunque Juan ya fue liberado, de acuerdo con Pulzo, "otras dos periodistas que fueron detenidas por la Policía y que aún no han sido liberadas son Perla Bayona y Carol Gómez".

