La ocasión de esta carta tiene que ver con los comentarios que el actor ha hecho recientemente sobre la ley "Andrés Felipe Arias". El exministro Andres Felipe Arias le escribió una carta al actor Julián Román.

En días pasados, en medio del paro nacional, Julián Román invitó a los colombianos a marchar en contra de la ley que se está denatiendo en el Congreso.

Mediante un trino, rechazó la decisión de la Comisión Primera del Senado, aunque hasta ahora pasó el primer debate, haciendo el siguiente comentario:

“Esta ley que nos quieren meter con el nombre de un tipo que está condenado a 17 años es una burla hacia nosotros, es una falta de respeto, y creo que ya no estamos aguantando más”.

#4DParoNacional | En la manifestación pacífica que avanza en Bogotá por la séptima con 34, @JulianRoman invita a la ciudadania a salir a marchar y da una de las razones por las que él se está movilizando. pic.twitter.com/hxIXJKENnS — Colombia Informa (@Col_Informa) December 4, 2019

Cabe aclarar que dicho proyecto de ley busca garantizar, con carácter retroactivo, el derecho de los aforados a la doble conformidad.

En la tarde este jueves se dio a conocer una carta abierta escrita por Andrés Felipe Arias, que hoy se encuentra en la cárcel por las irregularidades del llamado caso Agro Ingreso Seguro.

En esta, Arias defiende su inocencia, relata los problemas que hay tenido para impugnar su condena y hace un llamado para a ser "firmes con los ideales pero a ser suaves con las personas".

Al respecto, Arias señaló a Julián Román: “(…) no sé si lo sepa, pero las leyes no llevan el nombre de personas. Es cierto que el proyecto que lo tiene atormentado garantiza el derecho humano fundamental a impugnar una condena a quienes no han tenido la posibilidad de hacerlo. Pero, según he leído, el proyecto lo tramita el Congreso no precisamente por mí, sino porque así lo ha ordenado en varios fallos la Corte Constitucional”.

Aquí la carta completa:

El ex ministro Andres Felipe Arias le escribió esta carta al actor Julián Román. Aquí está 👇👇👇 pic.twitter.com/I134MudmuY — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) December 6, 2019

