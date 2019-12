Vicky Dávila denuncia que fue chuzada ilegalmente

Vicky Dávila denunció que la están chuzando ilegalmente.

En medio del alboroto por un nuevo escándalo de escuchas ilegales o chuzadas, la periodista Vicky Dávila, de Revista Semana, denunció que a ella la 'chuzaron'.

Así lo anunció en sus redes sociales en donde se apega a las declaraciones del fiscal Daniel Hernández que confirmó al programa radial de la mañana en La W Radio, que la periodista era intervenida.

Esto lo explicó Hernández, que asegura que con aparatos electrónicos chuzaron las comunicaciones de la periodista que tomó el rumbo digital de Revista Semana.

Dávila aseguró que quedó en shock, aunque ya sabía que esto se estaba llevando a cabo. Las preguntas ahora son, ¿quién ordenó la medida?

Así, muchos se preguntan por los casos de Iván Cepeda, Piedad Córdoba, los negociadores de la paz, Humberto de la Calle, y otros que denunciaron que sus comunicaciones han sido intervenidas.

"El fiscal Daniel Hernández confirmó en La W que me hicieron seguimientos con aparatos móviles e interceptaciones y que no se pudo comprobar quién dio las órdenes. No puedo negar que quedé en shock aún sabiendo que eso había ocurrido", aseguró la periodista en redes sociales.

