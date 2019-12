La tierna (e inédita) foto con la que recuerdan a Colmenares en Navidad

View this post on Instagram

Te fuiste sin avisarme Luís Andrés, y todavía sigo sin entender por qué tenías que irte de esa forma; aunque tengo toda la fe para aceptar que estás en un lugar mejor. De todas maneras, no supero la tristeza de saber que ya no estás conmigo Luís Andrés. Te extraño todos los días y nuca te voy a olvidar… una parte de mi se fue contigo, a pesar de que ya no estás conmigo siempre te siento cerca de mí. DIOS mío, cuanto diera para que ya hubiera pasado este diciembre que apenas comienza… pero que para mí se ha vuelto una tortura desde hace 9 años y 1 mes. Es el mismo tiempo que llevo rogándote todos los años para que le des un permisito a Luís Andrés y que vuelva a compartir con nosotros la navidad: aunque sea un ratico el 24… por favor. DIOS mío te confieso que algunas veces le he insinuado a Luís Andrés que se vuele de tu lado a pasar un ratico con nosotros… Diciembre: el mes que para la humanidad es el sinónimo de las alegrías y los encuentros, para nosotros, para mi familia, se volvió todo lo contrario: este vacío insuperable que me dejó mi hijo, esta ausencia infinita de Luis Andrés: su olor, su risa, su alegría, sus palabras, todo lo de Luís Andrés nos hace falta, porque todo lo de Luís Andrés nos contagiaba. Y por eso nos hace tanta falta, y por eso sentimos tanto su ausencia. DIOS mío, bendíceme y bendice a mi familia con la fortaleza y perseverancia que necesitamos para superar el transcurrir de cada uno de los días de este diciembre: a veces siento que no voy a poder continuar, y solo mi fe en ti me mantiene DIOS mío. No me abandones DIOS mío, no me dejes solo… Amén.