Paloma Valencia intentó justificarse tras decir que "Dilan Cruz era un vándalo"

Tras su afirmación, la senadora intentó justificarse. Paloma Valencia dijo que Dilan Cruz era un vándalo.

La frase la pronunció en una entrevista en Semana con Vicky Dávila. Ahí, además de asegurar que el joven muerto era un vándalo, indicó que las investigaciones determinará lo que sucedió.

"Está demostrado que era Dilan Cruz un vándalo… Decimos que estaba haciendo vandalismo ya que se encontraba en la línea de los que estaban atacando al Esmad. Esas personas que les gusta salir a atacar al Esmad", dijo.

Y luego agregó:

“Lo que yo he visto en los videos, y aunque no se puede tomar una decisión con esos videos, es que la gente está corriendo para un lado y Dilan se devuelve a recoger la granada de los gases y por eso es que termina metiéndose en la trayectoria del disparo. No es que se la hayan disparado a él, pero eso será materia de investigación”.

Dilan Cruz era un vándalo, dijo Paloma Valencia

Por sus declaraciones la senadora ha sido duramente criticada. Tanto, que tuvo que salir a justificar lo que dijo.

"En ningún caso pretendo juzgar la conducta de Dylan cuya muerte nos conmueve a todos. Eso lo esclarecerá la investigación. Lamento su muerte como lamenté la tragedia que significa para el Esmad. La protesta sin violencia, como lo ha pedido la familia; es lo que pedimos todos", escribió en Twitter.

En ningún caso pretendo juzgar la conducta de Dylan cuya muerte nos conmueve a todos. Eso lo esclarecerá la investigación.

Lamento su muerte como lamenté la tragedia que significa para el Esmad.

La protesta sin violencia, como lo ha pedido la familia; es lo que pedimos todos. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) December 2, 2019

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

Sigue nuestras noticias en Google News

También le puede interesar: