Dejaron en libertad al conductor del yate involucrado en muerte de joven en Cholón

Un juez dejó en libertad a José Gertrudis Valencia Quintana, el conductor del yate, capturado por la muerte de la joven barranquillera Valentina González Medina, de 21 años de edad, la universitaria fallecida el sábado en Cholón, mientras practicaba buceo aficionado.

Valencia Quintana afrontará el proceso en libertad tras ser capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales.

“El fiscal le dio libertad, no hubo audiencias, porque el fiscal hace una valoración inicial y el decide si lo lleva o no a audiencia preliminar. En este caso consideró por ser delito de homicidio culposo sin agravantes que no sea prolongada la privación de la libertad”, dijo el general de la Policía de Cartagena, Henry Sanabria.

Valentina, que estaba con su pareja, hacia buceo aficionado en el mar, a unos 300 metros de las playas de la Isla Cholón, en Barú, en la zona insular de Cartagena, cuando pretendía salir se encontró con la hélice de un yate que pasó por el lugar sin percatarse de su presencia ni de la lancha que la acompañaba,

La joven fue sacada del mar y conducida a la playa, pero las heridas en espalda y cabeza provocaron su muerte.

Julia Miranda, directora de Parques Naturales de Colombia, se refirió al accidente que se registró este fin de semana. Dijo que “hay mucho desorden y mucha falta de civismo en Cholón. Me han informado que Valentina estaba muy lejos del área de Cholón, sin ningún tipo de señalización”.

La Armada Nacional también se pronunció sobre el caso afirmando que no había señalización en el lugar. "Se deben cumplir unas señales internacionales, un boyarín, cabo y al agua entran los buceadores de a dos personas. Arriba de haber una persona que controle la inmersión", explicó el comandante de Guardacostas del Caribe, el capitán Jorge Uricoechea.

Las autoridades investigan el trágico accidente.