Aseguran que en lugar donde murió Valentina González no se podía bucear

Valentina González Medina murió en la tarde de este sábado luego de ser arrollada por un yate.

"La joven estaba con otra persona en una lancha, a 300 metros de la orilla, estaba careteando y la muchacha se sumergió. El yate iba pasando por ahí y de repente sintió que golpeó algo en las tropelas, era la joven", relató Jorge Enrique Uricoechea, guardacostas de la zona.

La joven barranquillera falleció y no obtuvo la ayuda del piloto del yate, quien huyó del sitio, pero fue capturado después.

"Esta persona es dejada a disposición de la Fiscalía por homicidio, ya el fiscal y posteriormente el juez, si se lleva a cabo la audiencia, verificarán realmente el grado de responsabilidad con todo el acervo probatorio que ellos tengan", dijo a los medios el coronel Misael Ortiz, jefe de la seccional de protección y servicios especiales de la Policía de Cartagena.

Sin embargo, fue dejado en libertad tras decisión del juez que lleva el caso.

Un juez dejó en libertad a José Gertrudis Valencia Quintana, el conductor del yate, capturado por la muerte de la joven barranquillera Valentina González Medina, de 21 años de edad, la universitaria fallecida el sábado en Cholón, mientras practicaba buceo aficionado.

Valencia Quintana afrontará el proceso en libertad tras ser capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales.

“El fiscal le dio libertad, no hubo audiencias, porque el fiscal hace una valoración inicial y el decide si lo lleva o no a audiencia preliminar. En este caso consideró por ser delito de homicidio culposo sin agravantes que no sea prolongada la privación de la libertad”, dijo el general de la Policía de Cartagena, Henry Sanabria.

¿En dónde estaba Valentina?

Según el capitán Pedro Prada, el área en donde la joven decidió realizar su deporte acuático no es un espacio en donde se pueda realizar buceo.

"Hay que tener en cuenta que el área en donde ocurrió el lamentable accidente está a 300 metros de la costa. Es un área en donde no se debe realizar esa actividad. No es un área de careteo. La empresa lleva su señalización de que hay personas en el gua y esa empresa no llevaba nada. Se está haciendo una investigación sobre por qué estaban ahí esas dos personas", señaló el capitán a La W Radio.