Con el apoyo de dos comunidades: Llegó el agua a regar la paz en el ETCR en Tierra Grata, César

El músico César López. / FAO

En el espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación se desarrolló una jornada festiva y cultural con la inauguración de su primer sistema de conducción de agua no potable para proyectos productivos, una obra comunitaria, que además de llevar un flujo de agua constante a más de mil personas del ETCR y barrio El Mirador, en el corregimiento de San José de Oriente, en Cesar, reunió en torno al diálogo, la reconciliación y la confianza a cientos de habitantes de la zona.

La obra se hizo de forma voluntaria entre ambas comunidades como valor agregado al proyecto, en la que participaron 115 personas convocadas por la Unión Europea, FAO y ARN. En las jornadas de planificación y gestión, desarrolladas desde hace 9 meses, dos mujeres lideraron este proceso uniendo a la comunidad para trabajar en equipo.

“Mi rol fue como lideresa del grupo gestor, que está conformado por cinco personas de cada comunidad. Con esta obra construimos paz, construimos reconciliación porque compartimos con una comunidad que fue golpeada por el conflicto. En algún momento pensamos que la desconfianza no nos iba a llevar a ningún lado, por eso sembramos la confianza esta obra. Hoy podemos decir que logramos un objetivo y una meta que nos propusimos: traer el agua y la seguridad alimentaria a nuestra población”, dijo a PUBLIMETRO Yarledys Olaya, presidenta de la JAC (Junta de Acción Comunal) de Tierra Grata.

El trabajo técnico incluyó la movilización de una tubería de alta densidad, por más 9 kilómetros, montaña arriba desde la bocatoma del río Chiriáimo, en el Alto de la Virgen, hasta dos puntos en la vereda Tierra Grata y otro en el corregimiento de San José de Oriente.

“Para mí el proyecto significa una fuente de vida, de unión y fortaleza de dos comunidades que no se veían y no pensamos que se iban a unir. Ahora tenemos agua, que no es potable, pero que es agua, y lo mejor fue que quedó esta amistad, esa alegría entre vecinos que se convirtieron en compañeros de trabajo y que seguiremos trabajando para seguir adelante”, contó Zulle Meza Quintero, lideresa de El Mirador.

Desde la apertura del espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación en Tierra Grata, el agua siempre había sido una carencia para los excombatientes, quienes tenían que esperar la llegaba de dos carrobombas diarios para abastecer a esta comunidad de trescientas personas.

“Esta obra es muy importante para nosotros porque lo hicimos con la comunidad de El Mirador. FAO hizo una intervención dónde no solo debía impactar con un proyecto a la comunidad reincorporada sino a las comunidades aledañas, porque hasta ese momento esa comunidad no se sentía integrada al proceso de paz. Esta obra no solo le da agua a Tierra Grata sino al barrio El Mirador del corregimiento de San José de Oriente y eso nos ubica a otro nivel en la reincorporación”, explicó Abelardo Caicedo, líder de Tierra Grata.

Al barrio El Mirador solo llegaba el agua una hora diaria, lo cual era insuficiente para las más de setecientas personas que habitan esta zona jurisdicción del municipio de La Paz.

“Con el agua llega un aspecto fundamental, que es prepararnos para la producción. Acá el agua es insuficiente porque llegaba media pulgada de agua, para el campesino que vivía en esta finca y el agua que llegaba por carrotanques era para consumir. Era imposible para nosotros tener hortalizas y cualquier otro cultivo que deseáramos plantar aquí, por eso llega la oportunidad de adelantar proyectos productivos y también para la comunidad de El Mirador”, resaltó Caicedo.

La Gobernación del Cesar aportó también con una intervención a la vía de ingreso a Tierra Grata y el proyecto a corto plazo incluye que otra vía de ingreso de un sector en Manaure, también sea beneficiada.

La apertura de sistema de conducción de agua contó con la presencia de Alan Bojanic, representante de la FAO en Colombia, Javier Sarmiento, director (e) de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN, junto a las lideresas y líderes de estas dos comunidades.

“Esta obra les da arraigo, les da estabilidad y refuerza su entusiasmo y sus ganas de seguir adelante. Esto es la culminación de muchos días de sacrificio sudando y trabajando con el fin de cristalizar lo que viene después. Tenemos que trabajar otros proyectos productivos con piscicultura y árboles y ver qué otro tipo de actividades pueden generar empleo”, expuso Alan Bojanic, representante de FAO Colombia.

Con la llegada del agua, esta población desea contar con un proyecto que incluya cultivos de pan coger y construir galpones para gallinas, entre otras actividades, que antes no habían podido desarrollar.

“Somos una agencia que estamos para inducir procesos, para catalizar distintos agentes, para servir de plataforma de convergencia, con muchos actores en función de las necesidades, decididas por la propia comunidad. Estamos aquí para crear capacidades y formar por un periodo de tiempo reducido. Finalmente dejamos que la comunidad defina qué desea hacer sin requerir de nosotros cuando vemos que existe un autosostenimiento”, destacó Bojanic a este medio.

El pasado viernes sonaron las melodías de la alegría y la reconciliación en la escopetarra del músico César López, quien estuvo presente en el evento y brindó un concierto. También en Tierra Grata se desarrolló el Primer Festival por el Arte y por la Vida que contó con una jornada con músicos de diferentes géneros, muralistas pintando en vivo, mercado campesino, jornada de salud y aula gastronómica para todos los presentes.

