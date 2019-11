(Video) Pequeña niña le "canta la tabla" al Gobierno y al país durante el paro

Una pequeña niña le cantó la tabla al Gobierno y al país durante el paro. Se trata de Allison, una niña de menos de 12 años, que estaba en la Plaza de Bolívar protestando junto a sus padres.

Al verla entre la multitud, el senador del Polo, Alexander López, se le acercó. Le preguntó Qué hacía ahí.

El senador no se imaginó la manera en la que ella le iba a responder. La pequeña lo hizo con una gran madurez que sorprendió al senador y que ha hecho que el video se vuelva viral.

Esto respondió:

“Estoy aquí por los 18 niños muertos. Por Dilan Cruz, que fue un compañero nuestro que nos estuvo acompañando en todos estos momentos de lucha. Él sigue aquí con nosotros, está en nuestros corazones, aunque ya haya fallecido. (Estoy aquí) porque este gobierno tiene que cambiar, el país tiene que cambiar. Esto no puede seguir así”.

Y continuó:

“Estamos exigiendo (al Gobierno) que cambie. Que vea el otro lado del país, que ayude a la gente, que no mate y que sea justo con la gente. Ellos tienen derechos y nosotros también los tenemos de exigir de cualquier forma. Ellos deben saber hasta dónde deben ir y en qué momento deben parar y ayudarnos”.

En medio de la entrevista y muy sorprendido, el senador le preguntó por el Esmad.

Y esto dijo:

“Que tengan corazón para la gente. Hay bebés acá, niños, que por favor no nos ataquen. Si la gente se pone agresiva lo podrían hacer, pero en estos momentos en que estamos pacíficamente no. Estamos en un momento en el que la gente está manifestando las cosas que tienen en contra (…) no deben tratarnos mal, no deben humillarnos, ni reprendernos, porque somos en teoría parte de ellos”.

