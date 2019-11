El presidente no nombró al senador, pero aseguró que todos saben "a quién se refiere". Así fue la pelea subida de tono entre Iván Duque y Gustavo Petro.

Todo empezó con una entrevista que Duque le concedió a Blu Radio en la mañana de este miércoles.

Refiriéndose a las jornadas de protestas de este 27 de noviembre, el mandatario dijo que “hay personas que quieren en este momento capitalizar políticamente el caos”.

Y agregó: “El llamado a la desestabilización me parece que no es responsable. Con mi respuesta se sabe claramente a quién me estoy refiriendo”.

Néstor Morales, director de Mañanas Blu, le recordó a Duque lo que dijo en el Congreso de los ganaderos.

"Están pretendiendo algunos pirómanos ganar con violencia lo que no ganó en las urnas", dijo Néstor recordando las palabras de Duque.

Entonces, el mandatario respondió: "Usted sabe, cuando se dieron los resultados en la segunda vuelta, quienes hoy incitan a la violencia son los que salieron a decir que estarían siempre en las calles y que no iban a dejarme gobernar".

Al poco tiempo, la misma emisora obtuvo una respuesta del senador Petro.

“Estoy con el paro, estoy con la movilización, pero no la dirijo, no es mía. No es de Colombia Humana”, dijo.

Luego, se refirió a la afirmación de Duque:

“La segunda mentira de Duque, el presidente de la República es asignarle el epíteto a quienes competimos con él en la segunda vuelta presidencial. Es decir la Colombia Humana, el epíteto de pirómanos. Ningún elector de los ocho millones que se expresaron aquella vez en las urnas, es pirómano”.

Y continuó:

“Pirómano es el que bombardea niños con las fuerzas del Estado. Pirómanos son los que han matado 314 niños y niñas, entre esos 14 bebés menores de cuatro años, en acciones directas armadas del Estado. Los pirómanos son los narcotraficantes que se están tomando el territorio nacional matando centenares de líderes sociales. Pirómanos son los que se niegan a negociar con el pueblo una serie de reformas que el pueblo necesita para poder vivir en dignidad”.

