Magistrada ordenó al Concejo reabrir debate del POT de Peñalosa

Aunque el debate del POT de Peñalosa ya había dado su archivo hace poco más de un mes, un auto obliga su reapertura.

La magistrada Nelly Villamizar, designada para seguir la sentencia del Consejo de Estado que obliga a la descontaminación del río Bogotá, entró a la polémica este miércoles. La magistrada ordenó al Concejo volver a debatir el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) presentado por Enrique Peñalosa. Además, ordenó aprobarlo en un plazo de 13 días con las modificaciones pertinentes.

Según la magistrada, el cierre del debate del POT de Peñalosa hace pocas semanas implica incumplir la sentencia. Por esto, ordena reabrir el debate del proyecto. En cinco días, se debería surtir el primer debate y en ocho días, el segundo.

"Si es el caso y necesario después de votar cada una de las normas y no mediante votación en bloque del proyecto a introducir las correspondientes modificaciones atendiendo a razones únicamente técnicas y no políticas por cuanto para el cumplimiento de la sentencia no puede constituir justificación a la inviolabilidad del voto como la orden de la bancada de partido", asegura el auto de Villamizar.

El debate del POT de Peñalosa había sido cerrado luego de que el concejal Celio Nieves presentara ponencia negativa. La comisión de Plan del cabildo apoyó esta decisión, lo cual impidió su debate en plenaria.

La magistrada Villamizar, en un auto de 378 páginas y dentro de un incidente de desacato, ordena a TODOS los concejales de Bogotá continuar el trámite del POT de Peñalosa y votar todas y cada una de sus normas y no en bloque, para cumplir una orden cuyo plazo no ha vencido pic.twitter.com/7r79S4Un5j — Maria Mercedes Maldonado (@MMMaldonadoC) November 27, 2019

