¡De película! Capturan a tres hombres que se robaron un reloj de 50 millones de pesos

View this post on Instagram

En video/Tras cinematográfica persecución policía captura a delincuentes que acaban de robar un reloj Rolex, valorado en 50 millones de pesos. En medio de la persecución por la avenida Santander, los sujetos los ladrones terminaron chocando el automóvil en el que huían a la altura del sector de Marbella. En el operativo 3 de delincuentes fueron capturados y las autoridades los señala de pertenecer a la banda "Los Rolex" que operaban en Bocagrande y Castillogrande. El valioso reloj, fue recuperado y entregado a su propietaria por los uniformados.