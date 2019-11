Mujer no estaba en marchas, pero podría perder un ojo por acción del Esmad

La mujer recibió un disparo en el ojo de una bala de goma disparada en una acción del Esmad, mientras caminaba por la Autopista Sur.

En medio de las denuncias de agresiones y represión en los primeros días del paro nacional, una ha preocupado sobremanera. Es la de las personas que caen en medio de la acción del Esmad, aún sin ser parte de la manifestación. Así le ocurrió a una madre cabeza de hogar este viernes en el cementerio El Apogeo, localidad de Bosa.

La mujer, identificada como Tatiana Jaimes, caminaba este viernes por la Autopista Sur para llegar a su casa en medio de enfrentamientos entre la Policía y manifestantes. Cuando pasó por el cementerio, según relató a Noticias Caracol, un agente del Esmad le disparó a quemarropa en un ojo.

“Íbamos caminando cuando empezaron a lanzar gases lacrimógenos, entonces yo corrí un poco, y de un momento a otra llega la Policía y viene un motorizado del Esmad atrás y siento que dispara algo”, narró. Añadió que lo único raro que hacía era caminar por el carril de TransMilenio. "Todos estaban caminando por ese sendero y yo no hice nada", aseguró al noticiero.

La acción del Esmad le está causando serios problemas para tratar de recuperar, al menos, el ojo. "Primero, en mi empleo no me quieren responder. Segundo, tengo hijos que mantener y con esta situación cómo voy a poder buscarme un empleo. Y tercero, las protestas van a seguir y ¿van a seguir atacando así a las personas?", se preguntó.

Incluso, Jaimes aseguró que su EPS no le responde debido a que el ataque fue en medio de un disturbio. "¿Por qué me agredieron a mí sin tener motivo, por qué me causan ese daño?", dijo.

La Policía pidió a Jaimes presentarse ante las autoridades e interponer una queja para adelantar la investigación respectiva.

