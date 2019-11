Manifestantes sacan a Noticias RCN de marcha en la Comuna 13 de Medellín

En medio de las manifestaciones que se han presentado en el país, muchos de los grandes damnificados han sido los periodistas que en medio de cumplimiento de su labor, terminaron insultados o golpeados.

En el caso de PUBLIMETRO, el fotógrafo Juan Pablo Pino perdió su cámara tras la caída de un pedazo de ladrillo, que dañó su elemento de trabajo y un ladrillo que le lastimó el brazo.

En el extenuante cubrimiento de CityNoticias, a las reporteras que cubrían el primer día del paro las ultrajaron de palabra y en momentos, incluso, tuvieron que abandonar su labor informativa porque manifestantes lanzaban piedras.

Así fue el caso de la fotógrafa de Colprensa, que el viernes en Patio Bonito perdió su celular mediante un robo y tuvo que resguardarse en una de las casas del sector.

También documentamos los casos de periodistas agredidas por el Esmad, en manifestaciones de la Universidad Nacional.

Esto se suma al caso de los allanamientos de la Policía a medios alternativos como Cartel Urbano y Puro Veneno.

También el intento de censura al manual contra el Esmad publicado por el medio Cerosetenta de la Universidad de Los Andes.

El caso de Mateo Zapata Correa reportero en Medellín, Antioquia para Noticias RCN:

En medio de las manifestaciones pacíficas que se registraban el pasado sábado en la noche en la Comuna 13, uno de los sectores más tradicionales de la ciudad, el periodista fue abucheado y sacado de la protesta, junto a su camarógrafo.

Mateo, quien debía transmitir en directo para la emisión, orden desde Bogotá, tuvo que alejarse y su trabajo se vio entorpecido por quienes le gritaron "paramilitar", a él, a su equipo y a su medio de comunicación.

Ya varias han sido las críticas al medio de comunicación, sin embargo, Zapata cumplía con su labor, la de informar los hechos.

PUBLIMETRO habló con el reportero que señaló que estaba allí solo para cumplir su trabajo y que era triste que no tuviera esa oportunidad.

"Estoy muy triste y preocupado por lo ocurrido. Muy difícil que uno llegue a hacer su labor y los manifestantes la tomen en contra de uno. Cuando llegamos ellos se percataron de los logos de RCN Televisión y ya nos trataron muy diferente", aseguró el reportero a este medio.

"Desde Bogotá nos pedían transmitir en vivo. (Los manifestantes) nos decían "paramilitares", "medio paraco", "fuera" y lo triste es que la Policía vio la situación y no hicieron nada por nosotros. Les pedimos ayuda y solo un alto mando les dijo que estábamos haciendo nuestra labor, pero igual nos tocó alejarnos y transmitir en otro lado", señala Zapata.

"Es triste porque esto es libertad de prensa y no íbamos a decir nada que no era. Queríamos contar que la marcha era pacífica, que era la segunda noche de cacerolazo y que no había ningún problema", contó el reportero.

"Incluso le pasó lo mismo a la reportera de Noticias Caracol. La sacaron y no supimos en dónde hizo su labor. A nosotros no nos pegan, pero sí nos empujaron para sacarnos", apuntó.

Desde PUBLIMETRO enviamos un mensaje de solidaridad a los reporteros y periodistas que cubren el paro nacional y recordamos que esta es nuestra profesión y nuestra obligación es cubrir los hechos de primera mano.

Este es el video del momento: