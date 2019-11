¡Al fin! Juanes habló sobre el paro y enamoró a más de uno con sus palabras

Desde el 21 de noviembre se lleva el gran paro nacional que ha evocado la movilización más grande de la historia reciente de nuestro país.

Movimientos sociales, sindicatos, estudiantes y colombianos en general salieron a las calles, se manifestaron y encontraron lugares para la expresión y la solidaridad.

Sin embargo, uno de los requerimientos más grandes era la presencia de artistas de peso que hablaran sobre los hechos, que los cantantes famosos se pronunciaran sobre la situación del país.

Pues a uno de los que habían recriminado fuertemente, a Juanes, al fin le vieron el discurso esperado de parte del artista:

Así habló Juanes:

"Colombia, este es un momento histórico para mirarnos a los ojos como hermanos, para reconocernos como sociedad y entender que no somos seres individuales o aislados sino que hacemos parte de un todo, que somos imperfectos y que como tales debemos revisarnos. Me llena de esperanza el despertar de la conciencia colectiva levantando la voz para exigir lo justo, al mismo tiempo me llena de rabia y frustración ver la violencia sistemática usada para desviar y deslegitimar las marchas pacificas. Pienso en Dilan y su familia como también pienso en todos los policías y sus familias. No es fácil para nadie. Históricamente como sociedad no le hemos dado la importancia que se merece al campesino, a nuestros indígenas que son nuestros ancestros y la base de lo que somos. Son muchas las razones que hoy nos unen en la frustración y la rabia, pero también en la esperanza de finalmente tener la posibilidad de cambiar las reglas del juego, de tener una voz más allá de un voto en unas elecciones.

Aprovechémoslo inteligencia emocional para que no termine aquí, sino para que logre trascender y cambiar lo que no está bien. Nuestro imaginario se está alimentando más que nunca de información y esto nos hace tener un libre albedrío amplio y potente, pero puede confundirnos. No permitamos que ese ruido nos aturda y caigamos en la rabia que no nos llevará a nada. El mensaje para quienes legislan y para el gobierno en general está claro, escuchar a los ciudadanos que representan. Nosotros los ciudadanos debemos unirnos y liderar para poner propuestas claras sobre la mesa.TE AMO COLOMBIA. Siempre ha sido y será así", señaló el artista paisa.