'Pacho' Santos pidió perdón a Botero por decir en audio que no hablaba inglés

Francisco Santos responde por nivel de inglés de exMinDefensa.

Tras la publicación EXCLUSIVA de PUBLIMETRO del audio entre el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos y la nombrada canciller Claudia Blum, una polémica se ha desatado en el país en materia política y en medios de comunicación.

El audio que revela las discrepancias entre el Gobierno y que relata que el Gobierno colombiano ha buscado estrategias para Venezuela. Tras la polémica en los medios de comunicación, Francisco Santos se pronunció sobre los hechos pero de una manera curiosa.

PUBLIMETRO tuvo acceso a un audio de una conversación entre el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, y la recién nombrada canciller, Claudia Blum. El encuentro, según informaron las fuentes a PUBLIMETRO, tuvo lugar en un café en Washington D. C., muy cerca de la sede de la embajada de nuestro país en Estados Unidos, la semana pasada. Audio entre Francisco Santos y la nueva canciller.

"Tengo un problema, no tengo interlocutor en Defensa, porque Botero no trabajaba, no hablaba inglés y no venía, entonces espero que Carlos (Holmes Trujillo, nuevo titular de esa cartera) sea interlocutor", se escucha decir a Santos en el audio que dura cerca de media hora.

Este es el motivo por el que Francisco Santos terminó pidiendo disculpas.

Francisco Santos responde por nivel de inglés de exMinDefensa.

Tuve una conversacion con @GuillermoBotero En inglés. Si lo habla y bien. Mi error. Lo siento doctor Botero. — Pacho Santos (@PachoSantosC) November 20, 2019

El embajador no se refirió a las declaraciones polémicas sobre el Departamento de Estado, ni sobre las filtraciones de Venezuela, sino sobre el hecho del inglés.