Cali vs. América: ¿Habrá más polémicas? Clásico con mucho en juego en Palmaseca

¿Duelo con sabor a revancha? La discreta actuación del árbitro en el Pascual Guerrero desencadenó toda clase de polémicas y reclamos en las toldas azucareras. Sin embargo, no hay tiempo que perder y es momento de pasar la página. Y es que los dirigidos por Lucas Pusineri no tienen más remedio que ganar para seguir en la pelea. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Deportivo Cali VS América de Cali ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Liga Águila)

Por otro lado, los escarlatas esperan dar el golpe para acercarse a la anhelada final. De la mano de Alexandre Guimarães, América de Cali encontró un buen funcionamiento colectivo. Además, el nivel de algunas individualidades es para aplaudir. Basta con resaltar el excelente presente del goleador, Michael Rangel.

Es así como se espera presenciar un excelente partido en el estadio de Palmaseca, ya que ninguno de los dos clubes podrá guardarse nada si quieren mantener viva la ilusión de llegar a la final.

Ver EN VIVO Deportivo Cali VS América de Cali ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Liga Águila

Día: 20 de noviembre

Hora: 8:30 p.m.

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

