En la conversación entre el embajador de Colombia en Estados Unidos y la nueva canciller, Santos habla del canciller saliente. Este es otro aparte del audio entre Francisco Santos y Claudia Blum.

“Carlos (Holmes Trujillo) no hizo nada. No tenía una estrategia”: Francisco Santos

El diálogo versó sobre el papel del saliente ministro de Relaciones Exteriores.

FS: “Yo quiero que te conozcan (a Claudia Blum) y vamos armando una agenda estratégica, porque Carlos (Holmes Trujillo) no hizo nada. No tenía una estrategia.

Claudia Blum: “No, estaba haciendo política”.

FS: “No tenía estrategia. Yo decía: ‘¿A qué vienen?’. Nos ponía a correr, a sacar citas y luego las cancelaba. No, no, era”…

CB: “Un desastre”.

FS: “Entonces aquí hay que armar una agenda estratégica que depende de ti más que de mí”.

CB: “Pero usted ya tiene una estrategia lista”.

FS: “Sí, yo la armé. Es comercial, es política, es de ayuda, es militar y yo te paso eso”.

CB: “Sí, me encantaría ver eso, porque vamos es a trabajar. Yo exijo. Yo exijo resultados”.

FS: “A mí eso me encanta. Pero mira, yo llevo un año pidiendo directrices. Pero bueno, eso no importa…

Al final de la conversación, ambos conversan sobre las próximas elecciones en Colombia.

FS: No, bien. Normal. Yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que él (Carlos Holmes Trujillo) piensa que yo me voy a meter a la política.

CB: Que vas a ser su competencia.

FS: Y a mí no me interesa.

