En el audio del embajador Francisco Santos en conversación con la canciller Claudia Blum también hablan del exministro Botero.

“No tengo un interlocutor en Defensa, porque Botero no trabajaba”, Francisco Santos

El embajador le contó a Blum cómo se ha ido manejando el tema de la defensa con Estados Unidos.

FS: “Hoy las relaciones están superbien. Pero tengo un problema, no tengo un interlocutor en Defensa, porque Botero (Guillermo Botero, exministro de Defensa) no trabajaba, no venía. Espero que Carlos (Holmes Trujillo) sea el interlocutor.

CB: “Pero dígaselo al presidente también. Porque para mí el país más importante en este momento es Estados Unidos. Y usted se tiene que fortalecer porque hay una serie de chismes. Porque ahora viene la campaña política (elecciones presidenciales de EE. UU. de 2020) Entonces (Donald Trump) va a arreciar contra las drogas, migración y Venezuela”.

Escuche el audio del embajador Francisco Santos

“Carlos (Holmes Trujillo) no hizo nada. No tenía una estrategia”: Francisco Santos PUBLIMETRO tuvo acceso a una conversación grabada por un tercero, en un lugar público, en Washington D. C., entre Francisco Santos y Claudia Blum.

“La gente ya no cree. Esa ayuda humanitaria fue un fiasco”: canciller Claudia Blum PUBLIMETRO tuvo acceso a una conversación grabada por un tercero, en un lugar público, en Washington D. C., entre Francisco Santos y Claudia Blum.

Exclusivo: audios de polémica charla entre embajador Francisco Santos y la nueva canciller Claudia Blum PUBLIMETRO tuvo acceso a una conversación grabada por un tercero, en un lugar público, en Washington D. C., entre Francisco Santos y Claudia Blum.

“Colombia es un tema bipartidista”, dice Francisco Santos PUBLIMETRO tuvo acceso a una conversación grabada por un tercero, en un lugar público, en Washington D. C., entre Francisco Santos y Claudia Blum.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

Sigue nuestras noticias en Google News

También le puede interesar: