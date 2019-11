A vendedor de butifarras le impusieron un comparendo por portar un arma blanca

El butifarrero y vendedor ambulante Aristides Pérez Nisperuza denunció que le fue impuesto un insólito comparendo por valor de 208 mil pesos, en el municipio de San Pelayo, Córdoba.

Las autoridades lo acusan por el delito de porte de arma blanca en un lugar público. El arma es un pequeño cuchillo con el corta las butifarras, el producto que vende a diario.

“Fue cuando sentí que me tomaron del brazo y me lo tiraron hacía atrás con mucha fuerza y escuchaba a alguien gritando ¡quítenle! el cuchillo”, dijo Pérez al portal Chica Noticias.

El butifarrero, dice que de un momento a otro se vio rodeado de cuatro policías y un teniente que lo trataban como si fuera un delincuente y sin mediar palabra le quitaron el cuchillo, afilado, que usa para abrir sus butifarras por la mitad y rociarlas con limón para su extensa clientela.

“Reconozco que yo me opuse a que me quitaran el cuchillo, ese es el instrumento con el que me rebusco la vida para mantener a mi familia, imagínese, si se me llevaban el cuchillo se acababa la venta, que a esa hora estaba muy buena”.

El hombre como opuso resistencia y forcejeó con los uniformados fue inmovilizado por las autoridades durante un concierto ocurrido el pasado domingo 10 de noviembre.

El hombre fue sometido y obligado a firmar el recibido de una orden de comparendo o medida correctiva que describe un comportamiento contrario a la convivencia.

“El ciudadano se encontraba dentro de un establecimiento abierto al público en una actividad de público no compleja”, así se señala en la hoja del comparendo para explicar que Aristides Pérez Nisperuza fue hallado con un cuchillo en la mano a punto de cortar varias butifarras, producto que vende a su clientela.

El comparendo impuesto a Aristides Herrera indica que al butifarrero se le aplicara la multa tipo 2, o sea, deberá pagar la suma de 208 mil pesos.

El caso ha generado polémica y debate en las redes sociales debido a los controversiales comparendos con los que se regula el orden público en el país.