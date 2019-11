El drama que pasan familias venezolanas en Bogotá porque no les arriendan casas

Un grupo de ciudadanos venezolanos, muchas veces con sus hijos, han tenido que dormir en las calles luego de que los arrendatarios los sacan de sus casas.

La crisis de la migración venezolana a Colombia ya lleva más de dos años y muchos problemas. Aunque en el imaginario popular los venezolanos se han convertido en delincuentes o en gente que quita los trabajos, tal situación no es exacta. Es cierto que miles de ciudadanos del vecino país llegan a trabajar a Bogotá en lo que puedan. Pero también es cierto que muchos colombianos los rechazan de formas cada vez más crueles.

Es lo que ocurre con muchas familias venezolanas que han perdido la posibilidad de vivir en arriendo. Una de estas familias denunció a Noticias Caracol lo sucedido. La mujer, con varios hijos, tuvo que quedar en la calle pues fue sacada del apartamento en el que vivía en la localidad de Kennedy. Debió irse a vivir con otras familias del mismo origen a una calle del sector.

“A veces los vecinos nos prestan la ayuda para que duerman los niños y que no pasen frío, y nosotros nos quedamos aquí cuidando las cosas”, dijo al noticiero Gabriel Montero, que cuida a 48 personas. Entre ellos hay ocho niños y dos mujeres embarazadas. "Había muchos que no pagaban, pero nosotros sí pagábamos. A mí lo que me duele es que nos sacaron con los niños", continuó al borde de las lágrimas.

Las enfermedades producto de las bajas temperaturas y los roedores que pululan en este sector de Bogotá preocupan a los venezolanos. Algunos de los niños de este grupo familiar han sido rescatados por familias vecinas, que los dejan dormir en sus casas. Pero los adultos deben cuidar sus cosas, además, para evitar que sean robadas.