La exsenadora Piedad Córdoba estuvo en coma por una semana

La excongresista Piedad Córdoba estuvo en coma por una semana y su enfermedad pasó desapercibida en el país.

Ella misma contó a Blu Radio lo que le sucedió. Por fortuna, superó este percance y ahora estará bajo tratamiento médico por tres meses.

Piedad Córdoba estuvo en coma por una semana

La exsenadora dijo que sufrió de pielonefritis, un tipo de infección urinaria que atacó su riñón.

Todo esto sucedió mientras estuvo en Cuba.

“Yo estuve prácticamente 15 días hospitalizadas y 8 sin conocimiento […]. Yo llegué a un foro aquí en Cuba sobre biodiversidad, y no pude asistir. Pero yo pensaba que era cansancio. Y resulta que perdí el conocimiento al martes, llegué un domingo en la noche, y resulta que al martes al medio día yo no volví a saber de mí. Me llevaron a La Habana”, manifestó.

Ella explicó también que se trató de un coma. “Estuve 6 días en cuidados intensivos sin conocimiento, sí”. Por fortuna, gracias a “todo lo que le aplicaron los médicos” se recuperó rápidamente.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

Sigue nuestras noticias en Google News

También le puede interesar: