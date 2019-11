(Video) Bebé nació, le dio un cálido abrazo y beso a su mamá y enamoró a todos

El vínculo entre una madre y su hijo puede ser difícil de expresar con palabras. Este bebé lo demuestra.

Pero los médicos lograron captar esta conexión con la cámara cuando un bebé se aferró a la cara de su madre en un abrazo enternecedor después de su nacimiento.

Ágata Ribeiro Coêlho nació por cesárea el 5 de abril del 2017 en el hospital de Santa Mónica, en Brasil, y pronto fue puesta en el rostro de su madre, Brenda Coêlho de Souza. Brenda, de 24 años, dijo: “Fue un momento increíble cuando mi hija me abrazó por primera vez”.

La mujer agregó: “El equipo médico estuvo muy bien y todos estaban realmente sorprendidos que ella actuara de esta manera, no podían creer lo afectuosa que era conmigo”.

No es la primera vez que se filma a un bebé aferrado a su madre inmediatamente después de su nacimiento.

