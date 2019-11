Duque finalmente habló del bombardeo en el que murieron ocho menores y su respuesta molestó

Duque habló del bombardeo en el que murieron ocho menores en Caquetá tras semanas de no manifestarse.

Miles de colombianos le reclamaron que no dijera nada, pero que sí realizara un homenaje al exministro de Defensa. Y esta es una de las razones por las que ahora se sumarán al paro de este 21 de noviembre.

Finalmente, el presidente se pronunció y dio explicaciones sobre lo que hizo.

En Blu Radio aseguró que sentía dolor y envió un mensaje a las familias.

“A mí esto me ha dolido. Y que el reclutamiento siga siendo una práctica de los criminales no solamente me duele y no solamente lo expreso frente a esas familias, sino a todas las que han sido víctimas de ese delito”.

También dijo que ha tenido “muchas reflexiones a partir de esta situación”.

Sobre el exministro Guillermo Botero, manifestó:

“Quise ese día hacerle reconocimiento a una persona que, con sus defectos y virtudes, me pareció que merecía que como presidente le diera las gracias por su servicio a Colombia. Nadie llega a un ministerio a hacerle daño al país o tratar de afectar a los colombianos. Guillermo Botero es una persona que tiene una larga trayectoria gerencial, gremial y que estaba en un momento de su vida muy cómodo como presidente de Fenalco y cuando yo lo llamé al Gobierno aceptó sin titubeos”.

La respuesta generó la reacción de muchos colombianos.

