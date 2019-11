Los hechos ocurrieron en el barrio Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar. Conductor del SITP fue incapacitado cinco días por golpiza que le dieron pasajeros.

El conductor, llamado John Jairo Gómez, contó a Citynoticias que lo agredieron por demoras que se presentaron en sistema.

“Me cogieron a golpes, me dieron pata, me dejaron hematomas y me mandaron a 5 días de incapacidad”, contó al noticiero.

Además de golpear al chofer, los sujetos quebraron el vidrio panorámico del bus, se llevaron varios elementos del vehículo y rompieron el techo.

El conductor del SITP le dijo al informativo que está desilusionado por la falta de tolerancia de la gente.

Así mismo, en conductor reiteró que ellos no tienen nada que ver con la organización de la frecuencia de las rutas.

