Panamá vs. México: El Tri va por el triunfo definitivo

Aunque a Gerardo Martino no le guste, la selección de México tiene que vivir su realidad. El Tri está obligado a jugar en Ciudad de Panamá, ante el equipo canalero, por la Liga de Naciones de la Concacaf. La consigna será una sola: ganar para acceder al final four. El link para ver EN VIVO Panamá vs México GRATIS ONLINE Ahora lo encuentra más abajo.

Un triunfo azteca garantizará el liderazgo de un grupo en el que también participa Bermuda. Como pasa en el torneo similar de Europa, el ganador de la zona clasificará a la ronda final, mientras que el último descenderá a segunda división. La intención de Panamá es ganar para seguir en carrera por lo primero y, sobre todo, evitar lo segundo.

En México parece haber acabado la discusión sobre quien debe ser el delantero titular. El gran nivel de Raúl Jiménez en el Wolverhampton le da una luz de ventaja ante Javier Hernández, quien alterna en el Sevilla.

Esa será uno de los temas centrales en la visita manita al equipo que dirige Américo Rubén Gallego.

Día: 15 de noviembre

Hora: 9:00pm

