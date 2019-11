Cúcuta vs. Junior: Los dos, obligados a ganar

Partido de vida o muerte en el estadio General Santander de Cúcuta. El triunfo del Deportes Tolima ante Atlético Nacional, en Ibagué, obliga a motilones o tiburones a ganar sí o sí para seguir en la lucha. Un empate sería el harakiri para ambos, en un grupo donde los pijaos ya tienen seis puntos. El link para ver EN VIVO Cúcuta Deportivo vs Junior de Barranquilla GRATIS ONLINE lo encuentra más abajo.

No obstante, las obligaciones de uno y otro son distintas. Por un lado, el equipo local sabe que aunque tenga el sueño de ser campeón, ya está hecho con permanecer en primera división. En cambio, Junior tiene la obligación de conseguir el título, a pesar de ganar dos consecutivos.

Dicha presión se nota en el entorno currambero. En las últimas horas, un histórico de los rojiblancos manifestó su molestia con el juego del equipo. Iván René Valenciano manifestó que Junior será el último del cuadrangular para él.

Ante las declaraciones, Teófilo Gutiérrez salió al cruce y dijo lo que le pareció la opinión del 'Bombardero'. "Es lo que piensa, cada uno tiene sus pensamientos y hay que respetarlo. Él ahora está trabajando para la televisión, pero antes fue jugador. Después que diga las cosas con respeto tomamos las críticas con humildad. No necesitamos que nadie nos diga las cosas… ¡nadie!. Esas críticas ayudan, a mí por lo menos me inflan. No nos podemos desenfocar. Al final los que damos las vueltas somos nosotros, los demás son de palo", aseguró Teo.

La realidad se sabrá en el campo. Allí, Teo recogió el guante y dijo que dichos como el de Valenciano motivan más al equipo. El General Santander decidirá.

EN VIVO Cúcuta Deportivo vs Junior de Barranquilla GRATIS ONLINE

Día: 14 de noviembre

Hora: 5:00pm

Canal: Canal RCN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)