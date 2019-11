Roy Barreras muestra las amenazas de muerte de exmilitares

El senador colombiano Roy Barreras, del partido Unidad Nacional, denunció este martes que ha recibido más de 500 amenazas de muerte por desvelar que en un bombardeo militar en el sur del país murieron siete menores de edad, polémica que llevó a la renuncia al entonces ministro de Defensa Guillermo Botero.

Barreras afirmó a Noticias Caracol que debido a las amenazas "seguramente resultará necesario tomar medidas familiares de protección", y dijo que entre ellas contempla que sus hijos abandonen el país.

Entre las amenazas que denunció ante la Fiscalía se encuentra un mensaje en el que se le decía "ojalá a su familia no le pase nada, algún día sabrá que es el dolor de patria, vendido" y "fuera del Congreso corrupto y aliado de la guerrilla".

De igual forma, el congresista señaló que algunos exmilitares lo han amenazado, como el general en retiro Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE).

Barreras sacó a la luz en un debate de moción de censura a Botero que en un bombardeo militar realizado en agosto pasado contra disidentes de las FARC en el departamento del Caquetá (sur) murieron siete menores, aunque esta cifra fue elevada a ocho por la Fiscalía.

En esa operación, según Medicina Legal, fallecieron Ángela Gaitán, de 12 años; José Rojas, de 15; Sandra Vargas y Diana Medina, ambas de 16; Jhon Pinzón, Wílmer Castro y Abimiler Morales, de 17, y un octavo menor cuya identificación no ha sido precisada.

La polémica generada por el ataque y el ocultamiento de dicha información llevó a Botero a renunciar a su cargo, que será ocupado por el actual canciller Carlos Holmes Trujillo.

Ante las amenazas de muerte, varios políticos del país han expresado su rechazo a este crimen, tal como lo hizo el senador Iván Cepeda, quien expresó su solidaridad con Barreras, al que calificó como alguien comprometido "con la paz y con la defensa de los derechos humanos".

En esta misma línea se expresó el exministro Juan Fernando Cristo, quien dijo: "Las amenazas a la familia de Roy Barreras por sus denuncias sobre el bombardeo en el Caquetá merecen rechazo total. El Gobierno debe reaccionar con contundencia y protegerlos".

Me dice que le muestre las amenazas. Ya son publicas. Las tiene la fiscalía. Se las mando con gusto y espero su comprensión a pesar de las diferencias ideológicas. Hay gente violenta en todos los extremos. Usted no lo es pero otros si. No hay que desearle el mal a nadie. https://t.co/rKFYkqUA3E pic.twitter.com/7w6S0LonpR

— Roy Barreras (@RoyBarreras) November 12, 2019