Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: el clásico de la crisis

Como nunca antes en la última década, Bayern Múnich y Borussia Dortmund afrontarán un clásico con la urgencia de acercarse al líder. Los colosos del fútbol alemán no están ejerciendo la supremacía que suelen hacer, algo que le costó el puesto al técnico bávaro. El link para ver EN VIVO Bayern Múnich vs Borussia Dortmund GRATIS ONLINE lo encuentra más abajo.

Niko Kovac fue despedido una semana atrás y el Bayern comienza un proceso de reestructuración. El primer partido dirigido por el entrenador interino Hans-Dieter Flick fue victoria ante el Olympiacos, en la Champions. Sin embargo, el juego del conjunto muniqués no llenó los ojos y preocupa.

Por otro lado, el Borussia Dortmund vivió un partido dramático ante el Inter de Milán. Las abejas pasaron del 0-2 al 3-2 y llegan con la moral arriba, pero con muchas dudas.

No obstante, el juego de los dirigidos por Lucien Favré no es el más idóneo. El Dortmund es escolta con 19 puntos, a tres del líder Borussia Mönchengladbach. No obstante, duró varias fechas sin ganar, que le costó perder ciertos puntos clave.

EN VIVO Bayern Múnich vs Borussia Dortmund GRATIS ONLINE

Día: 7 de noviembre

Hora: 12:30pm

Canal: FOX Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)