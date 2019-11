Autoridades lograron establecer que esa no sería la primera vez que el pequeño había sido abusado. Habló la madre de pequeño de dos años que murió tras ser víctima de abusos y tortura.

En pasados días la noticia de la muerte de un pequeño de dos años, tras ser víctima de abuso sexual y tortura, generó consternación en el país.

Según primeros informes el niño murió tras ser víctima de abusos y tortura en su propia casa, ubicada en Madrid Cundinamarca.

Ahora Yeimi Molina, la madre del pequeño fallecido, relató cómo se enteró de la muerte de su pequeño.

“Iba saliendo del trabajo cuando me llamaron y me dijeron que mi hijo estaba en el hospital y que había broncoaspirado. Llegué al hospital y, como a eso de las cinco de la tarde, me dijeron que mi hijo había fallecido”, comentó Molina para Noticias Caracol.

A la mujer se le indagó sobre los motivos de la muerte del pequeño y esto fue lo que respondió.

"Hasta el sábado en la tarde, que me entregaron los documentos para ir a reclamar el cuerpo del niño, fue que me enteré que lo de mi hijo no había sido una muerte accidental sino que había sido asesinado", comentó la joven madre.

Respecto a su ahora expareja sentimental, quien es señalado de haber cometido los abusos contra el menor, relató que, “él, mientras estuvo con nosotros, siempre fue una buena persona. Por eso fue la confianza también, él demostró ser una muy buena persona con nosotros”, sostuvo Yeimi Molina.

La mujer podría ser vinculada en la investigación que es adelantada por las autoridades.

