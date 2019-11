"Mami, me voy porque me toca": las últimas palabras de menor reclutada y muerta en bombardeo

Se conocen las últimas palabras de una menor reclutada y muerta en el bombardeo, a su madre. "Mami, me voy porque me toca", fue lo último que dijo antes de dejar su casa para unirse a las filas de las Farc.

Se trata de uno de los nueve menores que murieron en un bombardeo ordenado por el presidente Duque y el exministro Guillermo Botero. Quienes defienden la acción del Gobierno aseguran que los niños eran guerrilleros. Y que es responsabilidad de las disidencias de las Farc la muerte de los menores.

Sin embargo, antes del bombardeo el Gobierno recibió información de reclutamientos en la zona. Entonces, ¿por qué lo ordenaron?

Últimas palabras de una menor reclutada y muerta en el bombardeo

“Mami, yo me voy porque me toca, no hay de otra”. Estas palabras las repite hoy la madre de Ángela María Gaitán, de 12 años.

La mujer contó a El Tiempo que su hija se fue el 12 de junio pasado. Al parecer, la niña fue obligada por alias El Viejo y la novia de alias Cristian. Ellos eran los encargados de reclutar niños en Caquetá.

Esta familia vive en Villa Hermosa Alta, vereda de Puerto Rico, en Caquetá.

Contó también que nuca vio el cuerpo de su hija y que solo pudieron identificarla por las huellas dactilares.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

También le puede interesar:

Sigue nuestras noticias en Google News