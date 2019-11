Además de golpearlo, los delincuentes se llevaron el dinero del hombre. Taxista fue víctima de brutal golpiza por parte de cuatro delincuentes.

Autoridades informan la brutal agresión de la que fue víctima el conductor de un taxi en la ciudad de Bogotá, el hecho se registró la noche de este miércoles 6 de noviembre.

Según primeros informes, el hombre fue víctima de cuatro delincuentes que lograron robarle el dinero que habría producido durante el día y además fue agredido con botella y cuchillo.

"Empezaron a darme vueltas y hubo un momento en que yo les dije que ya no más, ahí fue cuando sentí un golpe en la cabeza, me dieron un botellazo y con un cuchillo me lograron corta", manifestó el conductor víctima de esta agresión.

Gracias a la comunidad que dio pronto abuso a la Policía, autoridades lograron capturar a dos de los presuntos ladrones, que además sería una pareja de delincuentes.



