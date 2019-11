Insólita excusa de Iván Duque para salir bien librado del "¿De qué me hablas, viejo?"

Esta es la insólita explicación de Iván Duque sobre su respuesta ¿De qué me hablas, viejo?

Después de varias horas de la respuesta que le dio a un periodista, el mandatario se excusó. Pero dijo que él no escuchó lo que le preguntaron. De ahí el "¿De qué me hablas, viejo?".

En Caracol Radio, Gustavo Gómez entrevistó al periodista de El Heraldo, protagonista del video. Ahí el comunicador Jesús Blanquicet aseguró que tras la respuesta del mandatario fue agredido por policías.

Entonces, justo en ese momento, Duque llamó a Gustavo Gómez. Aunque no se escuchó al aire, Gómez repitió las palabras del presidente:

La explicación de Iván Duque sobre su respuesta ¿De qué me hablas, viejo?

“Nadie se identificó como periodista. Me abordaron en una caminata viendo un proyecto con el alcalde sobre el malecón”. “Yo no escuché lo que me preguntó él y seguí de largo, como es mi protocolo de seguridad en esas situaciones”.

Y Gómez continuó transmitiendo las palabras del mandatario:

“Yo realmente no pensé que le estuviera dando ningún tipo de respuesta a un periodista, porque no hubo identificación. Sentí que él saltó de un lado y se acercó a mí. Y cuando se es presidente de la República o se tiene una dignidad, pues hay unos esquemas de seguridad que inmediatamente reaccionan a ese tipo de acercamientos sin identificación como periodista”.

Otros corresponsales en Barranquilla confirmaron que no estaba permitido que periodistas se le acercaran a Duque en ese momento. Sin embargo, Blanquicet hizo lo que hacen la mayoría de periodistas: aprovechar cualquier momento y preguntar.

