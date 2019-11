¿A qué le teme? Mindefensa convocó a rueda de prensa, pero no dejó que los periodistas preguntaran

Este miércoles el ministro de Defensa, Guillermo Botero, amaneció entre la espada y la pared. Esto, tras hacerse público el bombardeo en el que murieron siete menores de edad. Para dar sus argumentos, Mindefensa convocó a rueda de prensa, pero no dejó que los periodistas preguntaran.

Sí, el ministro citó a los periodistas de todos los medios solo para leer un comunicado de prensa.

Tras leer el documento, se pensó que daría paso a las preguntas. Sin embargo, no fue así.

De inmediato, varios reporteros se quejaron de la actitud del ministro.

Esto fue lo que pasó:

El ministro Guillermo Botero no renunció y tampoco respondió ni una sola pregunta. Este el vergonzoso momento en que evade a los periodistas que le preguntaban lo que el país exige conocer. pic.twitter.com/9EscsfwjSr

Me perdona pero la persona de comunicaciones de @mindefensa puede estar cometiendo una falta a su labor al impedir preguntas en una rueda de prensa. Es ridículo.

No entendí bien: ¿El MinDefensa convoca a una rueda de prensa para explicar el bombardeo donde murieron 7 niños que denunció senador Roy Barreras, pero los periodistas no pueden preguntar? ¿Babosada mayor o dictadura frentera?

No logro entender el fin de la rueda de prensa del @mindefensa y @GuillermoBotero Sus explicaciones son insulsas, no permite preguntas de periodistas, NO RENUNCIÓ… ¿para qué la citó?

— Manuel Jáuregui R. (@manueljauregui) November 6, 2019