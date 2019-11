Así justificó el asesinato de niños una congresista uribista que "defiende" derechos de los infantes

Margarita Restrepo, la uribista representante a la Cámara, por Antioquia, envuelta en escándalos de compra de votos, ahora es tendencia. Así justificó el asesinato de niños.

Lo más curioso del caso, es que Restrepo asegura que fue quien se quedó con las banderas de la fallecida Gilma Jímenez, en cuanto a la promoción de la cadena perpetua para violadores de menores.

Restrepo, a quien Alias Popeye le hizo campaña, es abogada de los menores en Colombia. Se ha opuesto certeramente a quienes reclutan a los niños, a quienes los asesinan, pero en este caso entiende que los menores hayan caído en el terrible bombardeo que es polémica en Latinoamérica.

"Como madre me duele que se siga acabando con los sueños de los niños, pero no podemos llamarnos a engaños, los niños que estaban en el campamento guerrillero, no estaban estudiando o aprendiendo a tocar piano, fueron utilizados por las Farc para convertirlos en esclavos de la guerra", aseguró la representante en lo que han denominado un trino desafortunado, varios de sus seguidores.

Así justificó el asesinato de niños esta congresita uribista:

¿Es esa una razón para masacrarlos? Son VÍCTIMAS o solo los niños que están en clase de piano merecen ser protegidos por el estado? — Valeria Lotero (@valelotero) November 6, 2019

Pregunta seria para la madre: Hay que matar a todos los niños reclutados? — Pedro Ravelo (@PRavelor) November 6, 2019

Que criminal excusa: esos niños son víctimas, son reclutados a la fuerza. No se puede justificar una masacre de esta índole con la excusa que estaban en un campamente guerrillero. Eso es un crimen o tan criminal es el que lo comete como los que lo justifican así sea por política — Jose Bolaño (@josebola069) November 6, 2019

