¡Vuelve y juega! Fajardo ataca a Petro y dice que prefiere ser tibio, a votar por él

Nuevamente el debate entre el senador Gustavo Petro y Sergio Fajardo se enciende. Los dos líderes políticos de movimientos alternativos no han dejado de pelear desde las elecciones de 2018.

El hecho de que Fajardo no se uniera a Petro y que le diera la espalda, votando en blanco, dejó claro que el exgobernador de Antioquia, jamás estará en la misma tarima que el senador de Colombia Humana.

Ahora, con la confirmación de que Fajardo se presentará a las Elecciones de 2022 como candidato, nuevamente salen los roces que mantiene con el senador que lo ha acusado de ser corrupto.

Así fue como Sergio Fajardo se refirió a Petro por quien dijo que jamás votaría. Luego de que le preguntaran en la emisora Blu Radio sobre lo que opinaba sobre que le dijeran tibio, el excandidato que alanzó el tercer lugar en las elecciones, afirmó prefería ser un tibio toda la vida, que votar por Petro.

“Lo que dice Petro realmente no me corresponde a mí y, además, no pasa seriamente por el rigor de las afirmaciones, sino que es otro tipo de condición que tiene él de fijación, de forma permanente de agredir, de insultar (…) mantiene una relación obsesiva conmigo”, manifestó.

Y además indicó a quienes le dicen tibio que prefiere morir tibio:

“Me parece divertida la expresión tibia, pero surge porque no voté por Petro. Si ser tibio significa no votar por Petro, entonces me moriré tibio”, afirmó a la emisora.