El 'Hombre Caimán' no está muerto: lo echaron de "Sábados Felices"

Álvaro Lemmon, el conocido 'Hombre Caimán', publicó en sus redes sociales un video en el que causó polémica.

Álvaro Lemmon fue uno de los personajes más conocidos y queridos de Sábados Felices. El humorista conocido como el 'Hombre Caimán' trabajó durante más de 45 años con el programa de Caracol Televisión. Así, su ausencia de las últimas emisiones del programa de humor causaron gran preocupación.

Además, debido a que en 2018 se hizo viral una publicación que aseguraba que el 'Hombre Caimán' habría muerto. En noviembre de ese mes, Lemmon tuvo que salir a desmentir su muerte. En esta oportunidad también lo hizo, aunque en realidad el motivo fue otro.

En un video en sus cuentas de Instagram y Twitter, Álvaro Lemmon anunció que no estaba muerto. Por el contrario, según el humorista, Caracol Televisión habría acabado su contrato en los últimos meses. Por esto, no habría vuelto a salir en Sábados Felices. Lemmon aseguró que estaba buscando trabajo "con otra programadora, no sé cuál".

Por favor conviertalo en viral…. gracias gracias gracias pic.twitter.com/QUjYf7hDIQ — alvaro lemmon (@elhombrecaiman) November 4, 2019

Sus fanáticos rechazaron el trato que le dio el canal a uno de los artistas de su programa más tradicional. El propio 'Hombre Caimán' rechazó esta posición y reveló algunos problemas con sus directivos.

Así es 45 años dedicados a ese canal y así me sacaron — alvaro lemmon (@elhombrecaiman) November 4, 2019

Muy cierto mi querido pero allá no lo dejaban a uno hacer más que lo que ustedes veían y tocaba obedecer — alvaro lemmon (@elhombrecaiman) November 4, 2019

Si pero muy bajita estoy tratando de hacer un reajuste por los 12 años más que cotice en caracol — alvaro lemmon (@elhombrecaiman) November 4, 2019

