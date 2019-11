Las explicaciones de Uribe para su extrema derecha las entregó en 87 puntos. Al parecer, el expresidente se trasnochó este domingo para publicar sus puntos de vista.

Habló de justicia, de seguridad, del Gobierno y de cómo contempla al Estado.

"He discutido con sectores de la justicia. He argumentado contra decisiones y actuaciones políticas que afectan mi reputación. Soy partidario de la Única Corte. Pero me someto a la justicia", dijo.

El expresidente aseguró que nunca ha "pedido que pongan o saquen a periodista alguno". Tampoco ha "pedido un editorial, ni que lo cambien".

En cuanto a discusiones con periodistas, manifestó: "Me bajé del status presidencial para discutir cara a cara con algunos de ellos".

También se refirió al empleo:

En el punto 43 dice que "las rigideces laborales atemorizan la creación de empleo".

Aseguró en otro punto que prefiere "la economía de crecimiento con inclusión que la economía de reparto que finalmente nada deja para repartir".

Esta es la publicación de los 87 puntos de la extrema derecha:

Mi “Extrema Derecha” 87 apuntaciones 1. Creo en democracias que avanzan con seguridad, inversión pr… https://t.co/lucrXvK0tx — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 4, 2019

La publicación en Twitter se volvió tendencia rápidamente. Cientos de usuarios en la red social le comentaron, algunos a favor y otros en contra.

