Una vez elegido su reemplazo, Rodolfo Hernández se refirió a la opción de ser presidente

Rodolfo Hernández se refirió a la opción de ser presidente tras la campaña en redes sociales para que lanzara su candidatura.

Pues parece que el exalcalde de Bucaramanga se lo tomó en serio y lo está pesando.

Ahora dice que se tomará un tiempo para irse de vacaniones. A su regreso, en abril, anunciará su decisión.

“Toca mirar cómo se consolida todo. Esa decisión la vamos a tomar el 1 de abril, después de que me vaya a vacaciones dos meses”, dijo Hernández.

De esta manera, Hernández se tomará un tiempo (mientras viaja or Europa) para saber si se lanza o no a las elecciones en 2022.

Su sucesor, Juan Carlos Cárdenas, logró una histórica votación en Bucaramanga. Según Hernández, los votos los logró gracias a el apoyo de él.

“Esos votos no son de Cárdenas, esos votos son contra todo el robo, el atraco que hicieron. Cárdenas representaba ese mandato de no robar, pero él solo no hubiera sacado ni 5000 votos”, dijo a El Tiempo.

Hernández fue suspendido hace poco por la Procuraduría. Entonces, decidió renunciar al cargo tres meses antes de terminar su mandato.

