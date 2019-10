¿Qué son los Leal Coins y para qué sirven?

¿Se imagina pagar sus servicios públicos, el plan de celular, la mensualidad del gimnasio, Netflix, comprar una Play Station e incluso comprar tiquetes de viaje con puntos? Esto es una realidad gracias Leal, una empresa que se propuso hace tres años convertir los sistemas de fidelización en un proceso mucho más fácil, atractivo y efectivo.

Y aunque “las personas tienen puntos regados por todas partes, no saben para que les sirven esos puntos de fidelización. Al final se les vencen, no los usan, y están entonces desperdiciando un montón de dinero”, dijo Camilo Martínez, CEO de Leal a PUBLIMETRO.

Sin embargo y para entender cómo funciona esta empresa que nació en 2017, hay que tener claro que la mayoría de empresas están dispuestas a premiar a sus clientes por comprar en sus negocios. Pese a esto, los programas de fidelización existentes en ese momento eran desaprovechados y poco eficientes. Fue allí donde Leal vio una oportunidad que inició con una alianza con ocho empresas, que hoy llega a más de 700 marcas.

¿Cómo lo hicieron? Gracias a una aplicación móvil encontraron la manera de que sus usuarios ganaran puntos a la hora de ir por un café, a la lavandería, peluquerías, estaciones de gasolina, tiendas de ropa, entre otras. La idea era que las personas encentraran un premio por ser clientes frecuentes en esos establecimientos comerciales.

Hoy por hoy, con más de 1,5 millones de usuarios registrados que pueden aprovechar ofertas en 15 diferentes categorías de comercio (Comida, combustible, retail, tiendas de mascotas), y con presencia nacional como Texaco, Davivienda, Animals, Santorini, Hoteles.com, CineColombia, LiliPink, Buffalo Wings, Alitas Colombianas, De Lolita y Ventolini, apuesta por una idea más que innovadora y atractiva, los Leal coins.

Teniendo en cuenta que un Leal Coins equivale a un peso, Martínez anotó que “la persona no solo suma nuevos puntos, sino que aprovecha los que ya tenía y que solo se pueden usar en una marca. Los Leal Coins se pueden usar en cualquiera de los comercios”.

Y lo mejor de esta estrategia es que “las personas consiguen un premio que realmente valoran y lo mejor es que no están atados a unos premios supremamente restringidos. Nos dimos cuenta que la mayoría de personas no usan los puntos que y vimos que cerca del 92% de las personas no reclaman esos puntos. Esto porque en gran parte no encuentran un valor en esos puntos, lo cual no sucede con nuestros coins”.

En la actualidad Leal está en 225 municipios de Colombia, “literalmente desde Leticia hasta San Andrés”. Adicional a esto, “estamos ya en Panamá, Salvador, Guatemala y Honduras con Leal. La idea es que a principios del otro año tengamos Leal Coins en estos países junto con varios de los bancos locales y de los bancos colombianos que tienen presencia allí”, apuntó el CEO de Leal.

90 empleados trabajan en Leal