Lanús vs. Boca Juniors: el Xeneize quiere recuperar el liderato de la Superliga Argentina

Llegó el momento de pasar la página. La eliminación de Copa Libertadores a manos de River Plate no puede seguir afectando al Xeneize. Por eso, en el estadio Ciudad de Lanús esperan dar el golpe y retomar la senda de la victoria. Eso sí, la tarea no será nada fácil. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Lanús VS Boca Juniors ONLINE GRATIS AHORA STREAMING)

Los dirigidos por Gustavo Alfaro tendrán los ojos encima. Y es que no tienen más remedio que ganar, ya que las críticas y señalamientos por el bajo rendimiento del equipo están presentes. Para ello deberán exponer un alto nivel futbolístico, que les permita convencer a su hinchada.

Actualmente, sus resultados en la Superliga no desentonan. De hecho, en caso de sumar los tres puntos, Boca Juniors se convertirá en líder del torneo, alcanzando la línea de las 24 unidades y superando a Argentinos Juniors por diferencia de gol.

Día: 31 de octubre

Hora: 7:20 p.m. (Colombia) // 21:20 hrs (Argentina)

Canal: Fox Sports 2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

