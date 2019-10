Duque dice que tomará medidas por masacre indígena y se le burlan

Al menos cinco indígenas del pueblo nasa fueron asesinados y otros seis heridos en un ataque perpetrado este martes, al parecer por disidentes de las FARC, en la comunidad de Tacueyó, que hace parte del departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) indicó que entre los asesinados está la autoridad neehwe'sx Cristina Bautista, y hay otra mujer entre los heridos.

Según la ONIC, además de Bautista entre los muertos están los guardias indígenas Asdruval Cayapu, Eliodoro Inscué, José Gerardo Soto y James Wilfredo Soto, oriundos de varias aldeas de la zona de Tacueyó, localidad situada en el norte del Cauca, uno de los departamentos más golpeados por el recrudecimiento de la violencia en el país.

Los heridos fueron identificados como Dora Rut Mesa, José Norman Montaño Noscué, Matías Montaño Noscué, Crescencio Peteche Mensa, Rogelio Taquinas, y un sexto cuyo nombre no fue divulgado.

Así respondió Iván Duque:

Este fue el mensaje del primer mandatario que decidió asistir en la mañana de este jueves al Cauca, para evaluar las opciones sobre lo que sigue en temas de seguridad, pero al anunciarlo en redes, fuero muchos los que se le burlaron y hasta memes le hicieron.

Sin embargo extrañó que hasta los uribistas lo señalan de ser un presidente "tibio" y que no ha actuado de la manera correcta en términos de seguridad y ha estado desaparecido:

Sr presidente los colombianos ya no comemos cuento de los tales consejos de seguridad nunca se han visto resultados no mas sofismas de engaño queremos RESULTSDOS YA USTED NO LE A CUMPLIDO AL PUEBLO COLOMBIANO NO MAS ENGAÑOS SI NO ES CAPAZ RENUNCIE YA

— Jose mario lopez arango (@Josemar66940321) October 30, 2019