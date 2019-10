La verdadera razón por la que Petro no estuvo con Hollman Morris en discurso

La verdadera razón por la que Petro no estuvo con Hollman Morris en su cierre de elecciones.

Los últimos meses fueron de ardua campaña para Hollman Morris y Gustavo Petro. El senador lo acompañó a todos los lugares que visitaron en Bogotá, se subió a las tarimas a indicar que votaran por el concejal.

En redes sociales estuvo muy activo durante la campaña, pero en cuanto se supo que Hollman no ganó y quedó tercero en la carrera electoral, Petro desapareció y no lo acompañó en su discurso, aceptando la derrota.

"En Bogotá gana Claudia Lopez. No nos representa. El movimiento Colombia Humana será independiente a su gobierno. Felicito a Morris por mantener vivas las banderas de la Bogotá Humana, pero ya Bogotá decidió destruir el proyecto del metro subterráneo para la ciudad", fue lo único que indicó el senador de Colombia Humana.

Ya en la sede, en donde Hollman habló con un discurso pausado y mesurado, quien lo acompañó fue el senador Gustavo Bolívar, pero Petro no apareció y en redes sociales repararon sobre lo que fue el supuesto abandono del barco, cuando este se hundió, pero esto no es tan cierto.

Un asesor de Gustavo Petro le contó en exclusiva a PUBLIMETRO, que la razón fue clara: Gustavo Petro sí quería acompañar a Hollman Morris, pero hace un tiempo, tras un evento en Cali, un asistente al evento le pegó una patada en la rodilla, lo cual lo ha dejado delicado de la articulación.

"El día de las elecciones, él acompañó a Hollman a votar en la mañana pero se sentía muy mal y estaba caminando cojo. Periodistas de Caracol Televisión y de Caracol Radio pueden dar fe de que eso era así. En la tarde, tras conocer los resultados, acordaron que el senador no fuera para que madrugara al médico y eso hizo el lunes", contó el asesor a PUBLIMETRO.

La jefe de prensa de Hollman Morris, señaló que el candidato prefirió no molestarlo, pues en realidad Petro estaba enfermo, por lo que acordaron que no asistiera, pero no obedeció a una falta de compromiso o algo similar.

