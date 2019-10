Once Caldas vs. Unión Magdalena: el Ciclón quiere permanecer más de un año en Primera

No botar a la basura tantos años de espera es el gran objetivo del conjunto samario. Por eso, sumar los tres puntos será crucial. Eso sí, la tarea no será nada fácil. El Ciclón Bananero viaja a una plaza complicada como es el estadio Palogrande. Además, el blanco blanco, ya eliminado, no tiene nada que perder y sí mucho que ganar, ya que espera cerrar el año con victoria ante su público. (Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Once Caldas VS Unión Magdalena ONLINE GRATIS AHORA STREAMING Liga Águila)

La suerte no acompañó al Unión Magdalena en la anterior jornada. Cuando ya tenía el triunfo, prácticamente, en el bolsillo, Bucaramanga le dio vuelta al resultado, complicando el panorama de los dirigidos por Carlos Alberto Silva Socarrás. Razón por la cual, ahora no tienen más remedio que ganar y aguardar por el tropiezo de Jaguares o Rionegro Águilas.

Día: 29 de octubre

Hora: 5:20 p.m.

Canal: RCN Televisión (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

