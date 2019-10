Aproveche los beneficios por votar hoy, más allá de los que ofrecen por ley

View this post on Instagram

📣Este domingo ¡50% de descuento, presentando tu certificado electoral😲😱! 👉Vota por quien quieras pero VOTA ¡Te esperamos! #VotoChallenge ✔️Válido solo el 27 de octubre de 2019 hasta agotar existencias. ✔️Aplica por compras mínimas de $20.000. ✔️ Aplica para todas las tiendas Sierra Nevada. ✔️Indispensable presentar la cédula y el certificado de votación para acceder a la promoción. Solo el titular del certificado podrá acceder a la promoción. ❌ No aplica para domicilios ni Rappi. ❌ No aplica para malteadas ni combos con malteada. ❌ No acumulable con otras promociones, cupones ni descuentos.