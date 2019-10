Valtteri Bottas: "Todavía tengo la oportunidad de luchar por el título de la F1"

Después de haber pasado por un periodo más complicado a mitad de temporada, Valtteri Bottas lo está pasando bien. Entre el GP de Sochi, donde quedó segundo por detrás de Lewis Hamilton, y el GP de Suzuka que ganó por delante de Sebastian Vettel, Valtteri Bottas pasó por Mercedes-Benz World, a unos treinta kilómetros de Londres, donde concedió una entrevista a Metro.

Sonriente, disponible y amistoso, el piloto finlandés de 30 años fue mucho más tímido y reservado que su compañero de equipo Lewis Hamilton. Como todos los pilotos de Fórmula 1, sueña con convertirse algún día en campeón del mundo. Sin embargo, es consciente de que al estar en el mismo equipo que el quíntuple campeón del mundo, es un sueño que le resultará complicado. Encuentro un piloto que, a la sombra de Lewis Hamilton, sigue creyendo en su pequeña posibilidad de luchar por el título este año, pero que espera especialmente la próxima temporada con una impaciencia desvergonzada.

P: Entre Rusia y Japón, volviste a casa por unos días, a Mónaco. ¿Cómo estuvo tu estancia?

–Muy bien. Siempre es verano allí. Hacían 22 grados. Me encanta el ciclismo y es un lugar perfecto para escapar y pedalear en medio de las montañas. Entreno mucho, al menos 8 horas cuatro días a la semana.

P: Has tenido un excelente comienzo de temporada. Luego se volvió un poco más complicado. ¿Cómo explicas esto?

–La partida fue obviamente muy buena. Luego hubo algunas carreras en las que cometí errores que dificultaron el éxito en una buena carrera. También hubo Grandes Premios que definitivamente debería haber ganado cuando salí desde la pole position. Antes de las vacaciones de verano, hubo carreras en las que también tuve muy mala suerte. Así que sí, las cosas no salieron como me hubiera gustado. Sin embargo, en el coche, sigo teniendo la misma sensación que a principios de año. Hay que decir que Lewis también es siempre muy bueno, así que nunca es fácil ganarle. Y ahora también hay otros dos equipos que han vuelto a un buen nivel. La lucha es, por lo tanto, intensa.

P: ¿Cuál es su objetivo para el final de la temporada?

–Quiero conseguir algunas victorias y luego, quién sabe, si tengo suerte, quizá todavía tenga la oportunidad de luchar por el título". Sólo necesito concentrarme en mí mismo y en mi actuación. La próxima temporada, será una oportunidad para empezar de nuevo. Esta es otra gran oportunidad que tengo para aprovechar.

P: Este verano, hiciste algunas pruebas en el WRC. ¿Cómo estuvo? Después de la F1, ¿te imaginas una carrera como piloto de rally?

–¡Fue muy divertido! Tuve un día con Ford y otro con Citroën. Me gustó mucho, pero sé que es muy difícil pasar de un deporte a otro de esa manera. Los pilotos que están en el WRC tienen mucha experiencia y han estado conduciendo desde que eran muy jóvenes. Conozco el desafío. Pero ya veremos. Nunca digo "nunca". Tal vez un día cuando tenga más tiempo. Puedo imaginarme ser un piloto de rally en el futuro, ¡pero no ahora!

P: El próximo año, habrá 22 GPs. Este es el mayor número en la historia de la F1. ¿Cómo te sientes al respecto?

–Eso es mucho, pero es sólo uno más que este año. Creo que sigue siendo manejable, incluso si empieza a ser difícil desde el punto de vista logístico, así como para todas las personas que viajan y trabajan con nosotros cada fin de semana de carreras. Obviamente, vamos a estar muy ocupados. Cuando se sabe lo que requiere una sola carrera en términos de energía y logística, se sabe que en algún momento habrá un límite. ¡Pero creo que todo irá bien y que será agradable tener una carrera extra el año que viene!

P: ¿Cuál es el aspecto más difícil de tu vida como piloto?

–Probablemente es ser capaz de mantenerse enfocado en las cosas que son realmente importantes. Y cuando eres piloto, lo único que importa es tu propio rendimiento cuando estás en el coche pero también fuera del coche con el equipo. Pero en este deporte, hay muchas cosas que lo perturban. Los fines de semana de Grand Prix pueden ser muy ocupados. Hay que ir de un lugar a otro, hay muchas conferencias de prensa y diferentes tipos de eventos. Así que tienes que mantenerte concentrado y recordar que lo único que importa es conducir el coche lo más rápido posible. Así que tenemos que tenerlo en cuenta y no pensar en las cosas que lo están perturbando. Yo diría que esto es lo más difícil de mi vida como piloto.

También vengo de un pequeño pueblo de Finlandia y ser relativamente conocido no siempre es fácil vivir con eso. También recibo muchos mensajes en las redes sociales. Hay algunos de los verdaderos fans que me apoyan. Pero, por supuesto, no puedo evitar los mensajes negativos aunque intente no mirarlos.

P: ¿Cuál es tu mejor recuerdo en tu carrera?

–¡Mi primera victoria! (Nota del editor: en Rusia en 2017) Cruzar la línea de meta en primera posición es la mejor sensación.