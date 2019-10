El perrito además presenta heridas que habrían sido hechas con algún tipo de ácido. Peludito habría sido usado como carnada en pelea clandestina de perros en Bogotá.

Un cruel caso de maltrato animal, ocurrido en la ciudad de Bogotá se ha dado a conocer. Un peludito habría sido usado como carnada en una pelea de perros de raza pitbull.

Según primeros informes, el caso de Mateo, como es llamado el perrito, se dio a conocer gracias a una publicación que realizó una mujer por redes sociales. En la publicación se contaba un terrible caso de maltrato animal ocurrido en el barrio San Cristóbal Sur.

Al conocer el caso, Ximena Rojas, una joven habitante de Bogotá decidió ayudar al herido peludito.

"Yo estaba en Facebook y una señora publicó que el perrito parecía que había sido carnada de una pelea de perros pitbull, entonces estaba solicitando ayuda para sacarlo del barrio San Cristóbal Sur, así que me dirigí el lunes en la noche y le presté ayuda llevándolo al veterinario. Esa noche lo tuve en mi casa porque el doctor me había cobrado $ 1.500.000 y yo no tenía ese dinero", manifestó la Ximena para Capital Noticias.

Peludito habría sido usado como carnada en pelea clandestina de perros en Bogotá.

Tras ser internado a una clínica veterinaria, la revisión médica arrojó que Mateo presenta varias heridas en su cuerpo, algunas incluso habrían sido hechas con ácido.

"Mateo presenta unas lesiones en piel que aparentan ser por algo neoplásico o alguna infección profunda. Nos cuentan que el proceso fue agudo, lo cual puede hacernos pensar que la agresión fue con algún producto tóxico como un ácido", comentó la veterinaria para el medio anteriormente mencionado.

En el momento tanto la joven héroe que rescató a Mateo, como el personal médico que lo está atendiendo, se encuentran a la espera de los resultados médicos, para seguir en el procedimiento de recuperación del peludito.

