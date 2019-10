La candente pelea del padre Linero por la legalización del aborto en Mañanas Blu. El padre defendió su postura sacerdotal.

En medio de la discusión con Paola Ochoa, Linero pidió más respeto por la fe de los demás y por la religión. Todo empezó por una entrevista a monseñor Juan Vicente Córdoba.

A monseñor le preguntaron su opinión sobre la orden que dio la Corte de reglamentar la legalización del aborto. Para él, el aborto no se debería aplicar ni siquiera en los tres casos que permite la ley en Colombia.

Por lo que la panelista Paola Ochoa de inmediato dio su postura en defensa de las mujeres. Para eso, usó un ejemplo muy concreto.

"O sea que una mujer, con cuatro hijos, que quede embarazada y por una picada de un mosquito… al feto se le produce una microcefalia, no puede abortar. Tras del hecho, la Conferencia Episcopal le dice que es una pecadora. Más o menos, que se va a quemar en el infierno, que va a arder por querer abortar en una de las causales que ya es legal”, dijo.

Y ahí intervino el padre Linero. Lo que a él le molestó no fue su postura sobre el aborto porque, incluso, la defendió. Sin embargo, le molestó la manera como se refirió a la Iglesia.

"Paola, sin caricaturas. tampoco se trata de pisotear la fe", agregó el padre.

Entonces Paola Ochoa le respondió: “Los curas siempre opinando de temas de las mujeres que ni saben cómo son”.

Y el padre, de nuevo, le reclamó:

“Ah no, seguramente no podemos vivir ahora; según tú no podemos vivir. O sea, tampoco. Sí, yo acepto tu posición, la entiendo y la valoro. Pero te pido el favor que no caricaturices y te pido el favor que no nos quites a nosotros la posibilidad de discutir, porque entonces no hay debate. Es que si por el hecho de que fui cura, no tengo derecho a hablar, y hacen esa caricatura… no se puede”.

También le puede interesar: