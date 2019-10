Jorge Duarte, el colombiano que trabaja en la predicción de tormentas, incendios forestales e inundaciones en Estados Unidos

Durante los últimos 20 años, los desastres relacionados con el clima han venido aumentando, llegando a cobrar un promedio anual de 30.000 víctimas y más de 4.000 millones de damnificados en el mundo, de acuerdo a un estudio realizado por la ONU.

Dicha organización también estimó que el 90 % de los desastres naturales están relacionados con el clima, mientras que el 10 % están ligados a terremotos, deslizamientos de tierra y erupciones volcánicas.

Detrás de estas alarmantes cifras existen miles de personas trabajando para prevenir catástrofes. La ciencia, investigación y tecnología se han unido para tratar de mitigar estos fenómenos y generar una alerta temprana.

Esta es la historia de Jorge Duarte, un colombiano que decidió salirse de lo convencional y trabajar de la mano de expertos, basándose en un modelo que gira en torno a la hidrometeorología y la teledetección de deslizamientos de tierra posteriores a incendios forestales en Estados Unidos.

Es ingeniero de sistemas de la Universidad El Bosque y hasta él mismo se sorprende de que su carrera haya terminado en la realización de estudios hidrológicos e hidrometereológicos para brindar avanzadas herramientas computacionales a las personas que desarrollan diferentes productos y modelos de este tipo.

Duarte es magíster en Data Science and Analytics de la Universidad de Oklahoma (OU), miembro del OU Analytics Lab y Trabaja con el Laboratorio Nacional de Tormentas Severas (NSSL) de la NOAA, a través del Instituto Cooperativo de Estudios Meteorológicos a Mesoescala (Cimms) de la Universidad de Oklahoma, en Estados Unidos. Allí ha podido contribuir a distintos proyectos de investigación, por medio del diseño e implementación de metodologías basadas en Machine Learning, su área experticia.

¿En qué consiste?

Con su amplio conocimiento en datos, Duarte ha implementado este modelo de aprendizaje automático y la ejecución de otro tipo de técnicas que dan solución a los problemas planteados por los investigadores. A diferencia de lo que muchos creen, no se trata de inteligencia artificial súper avanzada.

“A grandes rasgos es un modelo matemático que se programa en un computador, se alimenta con datos reales y que aprende a predecir algún comportamiento específico. Se hace en dos fases en entrenamiento, en las que el computador aprende; cuando uno hace esto, le da datos nuevos y él genera una respuesta que no había visto antes, basada en una que entrenó”, aseguró a PUBLIMETRO.

Su labor también consiste en pronosticar posibles inundaciones con el uso de datos, lo cual necesita de una gran cantidad de información que afortunadamente obtiene gracias a su trabajo con el Laboratorio Nacional de Tormentas Eléctricas.

“Contamos con un gran conocimiento sobre la lluvia y los eventos atmosféricos que ocurren sobre Estados Unidos continental, hay datos de más de 15 años atrás que se generan cada dos minutos, a través de uno de los modelos ecológicos llamado Flash EF5, que permite pronosticar posibles inundaciones y se alimenta de radares en tiempo real sobre todo el país”, agregó.

El objetivo principal de este proyecto es mejorar la precisión y el tiempo de las advertencias sobre inundaciones repentinas en Estados Unidos, salvando vidas y protegiendo la infraestructura. Su equipo está compuesto por investigadores y estudiantes que utilizan un enfoque interdisciplinario para lograr este cometido.

Detrás de tormentas y deslizamientos

Un incendio que comenzó en diciembre de 2017 y solo pudo ser apagado en enero de 2018, en Santa Bárbara, California, desencadenó exactamente el 9 de enero de 2018 una tormenta que vino desde el océano y ocasionó una serie de flujos de partículas sueltas en el suelo, una mezcla de piedras, rocas secas y agua. Durante este hecho, más de 24 personas perdieron la vida y los daños materiales fueron enormes.

A raíz de esto, una de las personas afectadas desarrolló un modelo que busca crear una alerta temprana cada vez que se presentan lluvias, con el fin de saber si podrían desencadenar deslizamientos en áreas quemadas. Duarte se involucró en este proyecto, implementándolo y diseñándolo para que el sistema pudiera operar con lluvia actualizada cada dos minutos y generar estos pronósticos.

Uno de los elementos más poderosos de este sistema es que se puede prever la lluvia antes de que toque tierra y además, desde que se ve venir, se puede clasificar como peligrosa e incluso confirmar si se va a desencadenar un deslizamiento sobre un área quemada. A diferencia de otros indicadores del clima, esta herramienta no solo muestra lo que ocurre en tiempo real, sino que sus datos se actualizan constantemente y su radar puede ir incluso hasta el océano.

Jorge considera que el éxito de su trabajo no solo ha sido gracias al apoyo de un equipo altamente capacitado para este tipo de investigaciones, sino a su gran interés a enfrentarse sin miedo a la tecnología. “La Universidad El Bosque tuvo un gran impacto tanto en mi formación en Ingeniería, como en Investigación. El programa de Ingeniería de Sistemas me brindó una amplia prospectiva del mercado profesional, cimientos sólidos como ingeniero en formación, y la posibilidad de involucrarme con procesos de investigación durante los últimos dos años de mi carrera. Por ejemplo, con el apoyo del programa y la Vicerrectoría de Investigaciones, me fue posible incurrir en procesos de divulgación académica durante el desarrollo de mi Tesis de Grado. Presenté mi trabajo en dos conferencias internacionales reconocidas en el área de Tecnologías Educacionales, una en los Estados Unidos y otra en China. Dichos esfuerzos también conllevaron al a publicación de varios artículos académicos producto de dichos procesos”, apuntó Duarte.

Aún recuerda cuando a principios del siglo XXI decían que la ingeniería de sistemas era la carrera del futuro y aunque hoy considera que no se equivocan, insiste en que se pueden identificar áreas de acción diferentes a las convencionales para aplicar sus habilidades en otro tipo de problemas. Es por esto que aconseja a los ingenieros en formación que se arriesguen, busquen distintos horizontes y no le tengan miedo al fracaso­­­.