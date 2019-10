El fuertísimo mensaje de papá de Colmenares a Jessi Quintero

Nueve años han pasado desde que Luis Andrés Colmenares falleció. Las cosas no han sido sencillas para la familia del joven estudiante de la Universidad de Los Andes, que no declina en el empeño por demostrar que su hijo fue asesinado.

Pues nuevamente, ha surgido un mensaje de Luis Colmenares papá, para la amiga de su hijo, involucrada en la muerte del joven.

"¡Es tal cual como lo dice Jorge: se la tragó la tierra! Y eso que era la gran amiga de Luis Andrés. Pero no dormirá tranquila el resto de la vida porque un muerto pesa mucho y la conciencia no la deja", aseguró el abogado en su cuenta de Twitter.

Pues siguen saliendo pruebas. Ahora, todo se vuelca ante un mensaje de un exnovio de Laura Moreno, que en su cuenta de Facebook escribió "Negro, perdóneme", un día después de que este muriera.

Así lo reveló 4 Caminos:

Negrooooo (sic), cómo se fue mi hermano, no sabe el dolor que me deja tan grande, todavía no lo puedo creer. Nada va a volver a ser lo mismo, compadre. ‘Negro’, va a ver que pronto nos volveremos a echar los ‘kewhys’ y nos vamos a volver a ver. Perdóneme por no haber estado hay (sic) presente, hay (sic) con usted. Perdóneme, en serio ‘negro’…”, aseguró Juan Pablo Valderrama, amigo de Colmenares y ex de Laura Moreno.

Nuevos detalles se han revelado de la madrugada en que murió Luis Andrés Colmenares, el 31 de octubre de 2010. Luego de que la familia del joven muerto siguiera en su búsqueda de pruebas que dictaminen que el joven estudiantes de la Universidad de los Andes fue asesinado y no murió accidentalmente, nuevos detalles se han conocido.